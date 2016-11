2017: Pilene peker enda brattere ned enn før

Rettighetshaverne på norsk sokkel justerer ned sine anslag for investeringer i 2017, ifølge tall Statistisk sentralbyrå presenterte onsdag.

Oljeselskapene anslår nå at investeringene i næringen til å bli 146,6 milliarder kroner for neste år. Anslaget er 3,6 prosent lavere enn i forrige kvartal.

Nedgangen blir enda mer dramatisk når man sammenligner med toppåret 2014, da det ifølge SSB ble investert hele 214 milliarder kroner i olje- og gassnæringen.

Nedgangen sammenlignet med forrige kvartal skyldes ifølge SSB stor grad at letebrønner og fjerningsprosjekter som tidligere var planlagt for neste år, nå er blitt utsatt.

Denne nedgangen dempes imidlertid av at anslaget for feltutbygging øker. Myndighetene har nemlig mottatt plan for utbygging og drift (PUD) på to utbyggingsprosjekter i løpet av høsten. Disse er derfor kommet med i undersøkelsen.

Oljeselskap dropper olje: – Det sier noe om hvor inntjeningen kommer

PUD

Det er ventet at myndighetene vil motta PUD på feltet Oda i desember eller tidlig neste år. Det planlegges også levering av PUD-søknad til utbyggingsprosjektene Pil og Bue, Johan Castberg og Snorre 2040 i siste del av 2017.

Selv om dette er omfattende feltutbygginger, særlig de to sistnevnte, vil det ifølge SSB ikke påløpes store investeringer på disse i 2017, siden de i beste fall starter opp sent i året.

Avbrøt studiene: Skal spleise arbeidsledige oljeingeniører med andre næringer

Justerer opp 2016

Fallet i investeringer i 2017 som indikeres i tellingen nå, vil kunne dempes noe dersom tidsplanen for disse prosjektene opprettholdes, understreker SSB.

Investeringsanslagene for 2016 justeres imidlertid noe opp.

Rettighetshaverne regner med at investeringene i oljesektoren år til sammen blir 169,1 milliarder kroner. Det er en økning på 1 prosent sammenlignet med anslaget i forrige kvartal.

Oppjusteringen kommer hovedsakelig innenfor feltutbygging og fjerning og nedstengning, mens anslaget for felt i drift viser nedgang, skriver SSB.